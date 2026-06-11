Джош Хатчерсон злился из‑за славы, которую ему принесли «Голодные игры»

Джош Хатчерсон признался в шоу Actors on Actors, что его злила слава, которая обрушилась на него после выхода франшизы «Голодные игры».
Актер, которому на момент начала съемок было 19 лет, испытывал неприязнь к вниманию к себе. Хотя Хатчерсон работал в кино еще ребенком, ему никогда не хотелось быть знаменитым.
«Я из маленького городка в Кентукки. Я начал сниматься в кино еще ребенком, потому что мне нравилась идея снимать фильмы. Слава никогда не входила в мои планы — а потом меня так резко втянули в этот мир. Это было очень тяжело», — отметил он.
Хатчерсон добавил, что был постоянно на взводе в тот период. Все происходящее вокруг казалось молодому актеру безумным и пугающим. Но с годами он сумел «посмотреть на ситуацию со стороны» и «стал больше ценить» известность.
Первый фильм «Голодные игры» вышел в 2012 году. Он стал экранизацией популярной антиутопической серии романов. Картина получила три продолжения. Хатчерсон не участвует во франшизе уже более десяти лет.
В прошлом году актер рассказывал, что после «Голодных игр» столкнулся с «чувством разочарования, неудачи, отвержения». Хатчерсона не брали на роли и не приглашали в другие проекты. Джош признавался, что ему сложно было принять это, ведь с 9-летнего возраста он постоянно снимался и без труда получал работу.
«Конечно, бывают роли, на которые тебя не берут. Но тогда я считал, что если пройду прослушивание, то меня возьмут. Но это совсем не соответствует действительности», — поделился артист.
Франшиза «Голодные игры» пополнится приквелом «Рассвет жатвы». Хатчерсон, по слухам, вернется в фильме к роли Пита. Кроме того, камео получит и партнерша актера по серии Дженнифер Лоуренс.