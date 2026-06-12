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Илон Маск стал первым триллионером в мире после IPO SpaceX

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 1 трлн долларов. Это произошло после первичного размещения акций SpaceX на бирже Nasdaq, сообщает Reuters.

Аэрокосмическая компания Маска разместила 555,6 млн акций по 135 долларов за бумагу. Общий объем привлеченных средств достиг 75 млрд долларов. Это делает IPO SpaceX крупнейшим в истории: предыдущий рекорд принадлежал Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 млрд долларов. Исходя из параметров размещения, весь бизнес SpaceX оценивается примерно в 1,75 трлн долларов.

По подсчетам Reuters, после IPO состояние Маска превысило 1,1 трлн долларов. Большая часть его капитала теперь приходится на долю в SpaceX: она оценивается примерно в 866–867 млрд долларов.

При этом, как отмечает The Washington Post, предприниматель стал триллионером только «на бумаге». При оценке состояния Маска учитывались опционы и акции, которые он может получить в будущем, если компания достигнет крайне амбициозных целей — например, создаст поселение людей на Марсе и запустит дата-центры в космосе. Без учета этих бумаг Маск пока немного не дотягивает до отметки в 1 трлн долларов, отмечает WP.

До выхода SpaceX на IPO состояние Маска оценивалось примерно в 780 млрд долларов. Это более чем в два раза превышает показатель основателя Alphabet Ларри Пейджа, занимающего вторую строчку. Помимо Маска, отметку в 400 млрд долларов когда-либо преодолевал лишь один человек — основатель Oracle Ларри Эллисон. 
 

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