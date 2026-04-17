«Архив Анны» оштрафовали на 322 млн долларов за кражу музыки со Spotify

Афиша Daily
Фото: Thibault Penin/Unsplash

Теневую библиотеку «Архив Анны» обязали выплатить 322 млн долларов за скачивание «почти всех коммерческих звукозаписей в мире» с платформы Spotify. 

Иск был подан в январе прошлого года Spotify и тремя крупнейшими звукозаписывающими лейблами — Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Изначально они требовали 13 трлн долларов после того, как библиотека объявила о планах создать «первый в мире архив сохранения музыки».

«Архив Анны» планировал распространять музыку через BitTorrent. По данным Billboard, библиотека скачала «256 млн строк метаданных треков и 86 млн аудиофайлов». Spotify ранее называл «Архив Анны» «нечестивой» организацией, занимающейся «незаконным скачиванием».

Теперь «Архив Анны» должен выплатить огромный штраф в размере 322 миллионов долларов, поскольку компания не предоставила «ответ или иную защиту по претензиям, изложенным в исковом заявлении». Судья Джед С.Ракофф встал на сторону истцов, признав библиотеку виновной в прямом нарушении авторских прав.

Warner, Sony и Universal должны получить более 7 млн долларов в качестве компенсации, а Spotify — 300 млн долларов. Однако неясно, получат ли они эти деньги, так как организаторы «Архива Анны» действуют анонимно.

Расскажите друзьям