Афиша Daily
Фото: Nutella

Компания Nutella выпустила новую версию легендарной шоколадной пасты — теперь с арахисом. Новинка уже доступна в США.

«Честно говоря, когда банка Nutella становится вирусной, паря в космосе, начинаешь верить, что возможно все. Поэтому нашим следующим шагом стало создание первого за 60 с лишним лет нового вкуса», — сказал Ноа Шпорн, старший вице-президент по пастам Ferrero North America.

Текстура у пасты такая же, как у классической Nutella, но во вкусе чувствуется жареный арахис. Дизайн упаковки тоже слегка изменили: если у классической пасты с фундуком белые крышка и этикетка, то у арахисовой версии они желтые.

Оригинальную Nutella придумали в 1964 году. Ее рецепт создал итальянский химик Франческо Ривелла, которого за это прозвали «отцом Nutella». Он ушел из жизни в феврале 2025 года в возрасте 97 лет. Ривелла разработал пасту из семи ингредиентов, включая сахар, фундук, какао и молоко. Он начал работать в Ferrero в 1952 году в 25 лет и вышел на пенсию только в 1993-м.

Расскажите друзьям