Оригинальную Nutella придумали в 1964 году. Ее рецепт создал итальянский химик Франческо Ривелла, которого за это прозвали «отцом Nutella». Он ушел из жизни в феврале 2025 года в возрасте 97 лет. Ривелла разработал пасту из семи ингредиентов, включая сахар, фундук, какао и молоко. Он начал работать в Ferrero в 1952 году в 25 лет и вышел на пенсию только в 1993-м.