Глен Пауэлл озвучит Фокса Макклауда в «Super Mario Galaxy Movie»

Фото: @glenpowell

Глен Пауэлл озвучит лиса Фокса Макклауда из игры Star Fox в мультфильме «The Super Mario Galaxy Movie» — продолжении картины «Супербратья Марио. Фильм». Об этом актер написал в соцсетях. Премьера запланирована на 1 апреля.

Фокс Макклауд — антропоморфный рыжий лис, пилот космического истребителя. Он впервые появился в игре Star Fox для SNES в 1993 году. Его отец, Джеймс Макклауд, погиб от рук злого ученого Андросса, и Фокс возглавляет команду, чтобы отомстить и защитить галактику. Насколько крупная роль у Пауэлла, пока неизвестно.

Видео: @glenpowell

По сюжету нового фильма Марио и Луиджи находят динозаврика Йоши и быстро становятся с ним друзьями. Команда вместе с принцессой Пич и грибом Тоадом отправляется за приключениями в открытый космос, где им предстоит противостоять Боузеру-младшему. Название картина позаимствовала у игры Super Mario Galaxy, вышедшей в 2007 году на Wii.

К озвучке вернется состав первого фильма: Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Тоад) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек).

Мультфильм «Супербратья Марио. Фильм» вышел в апреле 2023 года. Он заработал в прокате 1,36 млрд долларов, став самой успешной киноадаптацией видеоигры. Среди самых кассовых анимационных лент он занимает пятое место, уступая «Нэчжа-2», «Головоломке-2», «Королю Льву» и «Холодному сердцу-2».

