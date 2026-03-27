Глен Пауэлл озвучит Фокса Макклауда в «Super Mario Galaxy Movie»

По сюжету нового фильма Марио и Луиджи находят динозаврика Йоши и быстро становятся с ним друзьями. Команда вместе с принцессой Пич и грибом Тоадом отправляется за приключениями в открытый космос, где им предстоит противостоять Боузеру-младшему. Название картина позаимствовала у игры Super Mario Galaxy, вышедшей в 2007 году на Wii.