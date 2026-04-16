ИИ-кавер на «Седую ночь» поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam

Шарлиз Терон сыграет Калипсо в «Одиссее» Нолана
Джейкоб Элорди и Маргарет Куолли на первых кадрах «Созвездия пса» Ридли Скотта
Эль Фэннинг и Каллум Тернер на постерах сатирического триллера «Подрезка кустов роз»
Приложение Zaycev.Net возглавило топ российского App Store
Минпросвещения: первоклассники должны делать домашние задания не дольше часа
В Москве с начала года у таксистов изъяли почти 700 машин
Скайлер Гисондо собирается сделать предложение Ариане Гранде в трейлере «Знакомства с родителями-4»
Вышел тизер фильма, в котором воскресили Вэла Килмера с помощью ИИ
В Париже мучжина выиграл в лотерею картину Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро
Кейт Бланшетт сыграет Марту Стюарт в байопике
Аманда Сейфрид и Гейтен Матараццо присоединились к фильму-мюзиклу «Октет»
Вышел трейлер финального сезона «Благих знамений». Шоу завершится 90-минутным эпизодом
Деми Мур снимется с Шарлиз Терон и Джулией Гарнер в триллере «Тиран»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию
На Лазурном Берегу начались съемки четвертого сезона «Белого лотоса»
Александра Даддарио и Финн Уиттрок появились в трейлере фильма о кондитерской компании Hershey’s
Сериал «Извне» продлили на финальный, пятый сезон
Патрик Шварценеггер и Фиби Дайневор снимутся в экранизации «Пляжного чтива» Эмили Генри
IKEA и Chupa Chups выпустят лимитированную коллекцию леденцов со вкусом фрикаделек
Вышел трейлер пятого сезона «Беспринципных». Премьера состоится 30 апреля
«Бонд с кнопкой» и «Аффинаж» выступят на фестивале «Близость» в ДК «Альфа Кристалл»
Фестиваль кинодебютов «Святая Анна» объявил победителей
Актер Бен Джордан намекнул на разработку новой игры о Человеке-пауке
Тимоте Шаламе неожиданно увеличил продажи билетов в оперу и балет после скандальных комментариев
Фильм по «Игре престолов» получил название — «Завоевание Эйгона»
Сидни Суини вновь снялась для рекламной кампании American Eagle
A24 выпустит режиссерский дебют Майи Эрскин из «Мистера и миссис Смит»
Канье Уэст перенес концерт в Марселе на неопределенный срок

ИИ-кавер на «Седую ночь» поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam

Кавер на песню «Седая ночь» «Ласкового мая», созданный ИИ в стиле Канье Уэста, возглавил глобальный чарт Shazam. За последние 24 часа ИИ-трек «Silver Night» шазамили чаще любого другого. 

Автор трека ― пользователь с творческим псевдонимом August Septemberov. Он наложил сгенерированный голос Канье на реальные кадры с его недавнего концерта в Лос-Анджелесе. ИИ-ролик завирусился в сети, набрав миллионы просмотров в инстаграме* и тиктоке. 

August Septemberov пояснил порталу «Подмосковье сегодня», что создание ИИ-музыки не так просто, как кажется на первый взгляд. «Нужно переработать огромное количество неудачных результатов, внести коррективы и доработки. Это осуществляется на этапе перевода, на этапе кавера и на этапе видео», — отметил он.

Позже автор видео сказал, что на стриминговые сервисы ИИ-трек «Silver Night» выложил бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Там в исполнителях значатся Tender May и Bad Style. «Они просто скачали трек и выдали за свой. В авторах даже не указали, не говоря тем более о деньгах», — добавил Septemberov. 

Сам Разин у себя в инстаграме* заявил, что за «Silver Night» стоит он. «Как я и обещал 40 лет назад, „Ласковый май“ будет шагать по планете. И вот сегодня я хочу вам сказать, что мы уже звучим по всему миру. Выход новой версии песни „Седая ночь“ на английском языке в исполнении группы Bad Style и Tender May „Silver Night“ полюбил весь мир», — сообщил продюсер. 

August Septemberov не впервые переосмысливает советские и российские хиты, используя ИИ и голоса современных популярных зарубежных артистов. Он уже публиковал ИИ-каверы на «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели» в стиле Билли Айлиш. Среди других его работ — «Моя игра» Басты «в исполнении» Эминема и «Миллион алых раз» в версии Stromae.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

