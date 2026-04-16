ИИ-кавер на «Седую ночь» поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam

Кавер на песню «Седая ночь» «Ласкового мая», созданный ИИ в стиле Канье Уэста, возглавил глобальный чарт Shazam. За последние 24 часа ИИ-трек «Silver Night» шазамили чаще любого другого.
Автор трека ― пользователь с творческим псевдонимом August Septemberov. Он наложил сгенерированный голос Канье на реальные кадры с его недавнего концерта в Лос-Анджелесе. ИИ-ролик завирусился в сети, набрав миллионы просмотров в инстаграме* и тиктоке.
August Septemberov пояснил порталу «Подмосковье сегодня», что создание ИИ-музыки не так просто, как кажется на первый взгляд. «Нужно переработать огромное количество неудачных результатов, внести коррективы и доработки. Это осуществляется на этапе перевода, на этапе кавера и на этапе видео», — отметил он.
Позже автор видео сказал, что на стриминговые сервисы ИИ-трек «Silver Night» выложил бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Там в исполнителях значатся Tender May и Bad Style. «Они просто скачали трек и выдали за свой. В авторах даже не указали, не говоря тем более о деньгах», — добавил Septemberov.
Сам Разин у себя в инстаграме* заявил, что за «Silver Night» стоит он. «Как я и обещал 40 лет назад, „Ласковый май“ будет шагать по планете. И вот сегодня я хочу вам сказать, что мы уже звучим по всему миру. Выход новой версии песни „Седая ночь“ на английском языке в исполнении группы Bad Style и Tender May „Silver Night“ полюбил весь мир», — сообщил продюсер.
August Septemberov не впервые переосмысливает советские и российские хиты, используя ИИ и голоса современных популярных зарубежных артистов. Он уже публиковал ИИ-каверы на «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели» в стиле Билли Айлиш. Среди других его работ — «Моя игра» Басты «в исполнении» Эминема и «Миллион алых раз» в версии Stromae.
