Плащ Милли Олкок в «Супергерл» сшили из той же ткани, что и плащ Кристофера Рива в «Супермене»

Австралийская актриса Милли Олкок рассказала в подкасте «Raiders of the Lost», что плащ для ее героини в фильме «Супергерл» сшили из той же ткани, что и плащ Супермена из киноленты 1978 года.
По словам Олкок, костюмеры проекта нашли «около 16 метров этого материала» и использовали его, чтобы подчеркнуть связь персонажей франшизы. Оригинальный плащ носил актер Кристофер Рив.
Рив сыграл Супермена в четырех картинах, последняя вышла в 1987 году. Он считается одним из лучших исполнителей этой роли. В 1995 году актер неудачно упал с лошади и оказался парализованным ниже шеи. Он умер в 2004 году в возрасте 52 лет.
Фильм «Супергерл» выйдет в зарубежный кинопрокат 26 июня. Он расскажет о Каре Зор-Эл, двоюродной сестре Супермена. По сюжету девушка путешествует по галактике вместе с псом Крипто. Трейлер ленты можно посмотреть здесь.
Режиссером фильма стал Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла» и «Ночь страха»). Сценарий написала Ана Ногейра, известная своими ролями в сериалах «Сара + Ди» и «Дневники вампира».
Грядущая лента должна стать второй в киновселенной DC, перезапущенной под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Первым стал «Супермен», премьера которого состоялась в 2025 году. Уже известно, что Супергерл в исполнении Олкок появится в «Человеке завтрашнего дня» — сиквеле «Супермена». Релиз запланирован на 2027 год.