Пикник Афиши х Сбер раскрыл имя специального гостя

Кроме Маликова, в лайнапе Пикника заявлены более 50 артистов. Хедлайнерами в этом году станут Feduk, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций», OG Buda и Mayot. Зрителей ждет первое за 28 лет выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а еще большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна.