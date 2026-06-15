Пикник Афиши х Сбер раскрыл имя специального гостя

Специальным гостем Пикника Афиши х Сбер станет Дмитрий Маликов. Он выступит 20 июня на главной сцене фестиваля в музее-заповеднике «Коломенское». Вместе с певцом зрители исполнят хором «Звезда моя далекая» и «Ты одна, ты такая».
Кроме Маликова, в лайнапе Пикника заявлены более 50 артистов. Хедлайнерами в этом году станут Feduk, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций», OG Buda и Mayot. Зрителей ждет первое за 28 лет выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а еще большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна.
На сценах «Коломенского» также выступят Элли на маковом поле, Passmurny, «Hehehe/Хихихи», «Озера», «Стоунд», RSAC, «Станция метро Горьковская» и другие музыканты.
В программе фестиваля запланированы несколько шоукейсов. Команда «Афиши Daily» представит сцену «Заря» с молодыми артистами, среди которых «Академический отпуск», Illo.Trio, Ада, Хацкевич и «Два обреза». Шоукейс FRWRD Music и Carnival Records соберет Markul, Saluki, Куока и других резидентов и друзей лейбла. Продюсер Kito Jempere проведет шоукейс «Тихий ход» с диджей-сетом мягкой электроники.
Помимо музыки, на Пикнике Афиши х Сбер будут фуд-корты, настольные игры, арт-мастерские, спортивные и театральные активности, зоны отдыха и другие развлечения.