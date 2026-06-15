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Исторические пилоны у Центрального московского ипподрома отреставрируют

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Москве пройдут работы по восстановлению пилонов у Центрального московского ипподрома. Об этом сообщает агентство «Москва».

Они расположены в начале Беговой аллеи на пересечении с Ленинградским проспектом. Это фрагменты утраченных въездных ворот. Им вернут первоначальный облик конца XIX века. В связи со сложной криволинейной геометрией скульптур провели лазерное сканирование, выполнили химико-технологические и микологические исследования строительных и отделочных материалов.

«Комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома — масштабный и важный для города проект. Благодаря ей историческая территория интегрируется в современную городскую среду с сохранением своего наследия», — рассказал глава Департамента градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Недавно стало известно, что Русский музей отреставрирует фасады корпуса Бенуа на Инженерной улице. На проект начали искать подрядчика. Ему предстоит восстановить штукатурку, кирпичную кладку и декор здания, отремонтировать цоколь и восстановить архитектурную подсветку.

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