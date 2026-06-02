Русский музей отреставрирует фасады корпуса Бенуа. Работы обойдутся в 376 миллионов рублей

Русский музей отреставрирует фасады корпуса Бенуа, расположенного на Инженерной улице. На работы уйдет почти 376,8 млн рублей, сообщили на портале госзакупок.
Корпус Бенуа — объект культурного наследия федерального значения. Он входит в ансамбль Михайловского дворца. До 17 июня Русский музей будет принимать заявки от потенциальных подрядчиков, которые готовы заняться обновлением здания.
Победитель тендера станет известен 22 июня. После этого Русскому музею нужно будет получить необходимые документы на проведение работ. В музее надеются завершить реставрацию не позднее 30 ноября 2028 года.
В ходе обновления фасадов планируется восстановить штукатурку и кирпичную кладку, лепной декор, карнизы и аттики, отреставрировать металлические элементы парапета, отремонтировать цоколь и инженерные сети, а также восстановить систему архитектурной подсветки здания и выполнить гидроизоляцию.
В апреле Русский музей искал подрядчика на другие реставрационные работы — в покоях Павла I и Марии Федоровны в Инженерном замке. Контракт оценили в 384 млн рублей. Его подписали с компанией «Ренессанс-Реставрация» в конце мая.