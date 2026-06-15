Джейсон Деруло включил на концерте в Москве тот самый ИИ-кавер на «Седую ночь»

Американский певец Джейсон Деруло включил на своем концерте в Москве 14 июня англоязычный кавер на «Седую ночь» Юрия Шатунова. Об этом пишут «Известия».
Артист не стал сам петь эту известную в России песню на английском, а только подпевал сгенерированной композиции. Ранее в соцсетях стал очень популярным видеоролик, созданный с помощью ИИ, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет кавер на «Седую ночь». Он даже поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam.
Автор трека ― пользователь с псевдонимом August Septemberov. Он наложил сгенерированный голос Канье на реальные кадры с концерта в Лос-Анджелесе.
Шоу Деруло прошло на «ЦСКА Арене». Оно стало завершающим выступлением его европейского тура «The Last Dance World Tour».
Джейсон Деруло известен по таким хитам, как «Wiggle», «Take You Dancing», «Talk Dirty», «Swalla» и «Savage Love», он лауреат премий YouTube Music Awards и Teen Choice Awards.
Ранее, осенью 2025 года, артист приезжал в Россию. Он вышел на сцену под песню «Матушка-земля», а его диджей включил на разогреве музыку российского рэпера Icegergert.