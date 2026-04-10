В сети завирусился ИИ-кавер песни «Седая ночь» якобы в исполнении Канье Уэста

Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата
Южная Корея введет бесплатный доступ к мобильному интернету для всех
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой «однушек»
Шестой сезон «Эмили в Париже» снимут в Греции и Монако
Спортивная драма «Идеальная» с Милли Бобби Браун отменена
В Псковской области двух собак поискового отряда «ЛизаАлерт» застрелили во время тренировки
В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных
Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России
Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев
10-летняя девочка написала письмо в НАСА с просьбой вновь сделать планетой Плутон. Ей ответили
Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезда в Пусан»
В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России

В сети завирусился ИИ-кавер песни «Седая ночь» якобы в исполнении Канье Уэста

Афиша Daily
Фото: @cambamscam

В сети завирусился кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май» и Юрия Шатунова, созданный искусственным интеллектом в стилистике песен Канье Уэста. Он привел аудиторию в восторг.

В инстаграме* видео с фрагментом трека собрало более 144 тысяч лайков, в TikTok ролик посмотрели более 2,1 млн пользователей. В комментариях музыкант Нилетто отметил, что композиция «звучит круто как для тех, кто любит творчество Юры, так и для любителей r’n'b и соул-музыки».

Видео: augustseptemberov

Кавер опубликовал артист по имени Август Септемберов. Он не впервые переосмысливает советские и российские хиты, используя ИИ и голоса современных популярных зарубежных артистов.

Септемберов, к примеру, публиковал ИИ-каверы на «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели», которые могла бы создать Билли Айлиш. Среди других его работ — «Моя игра» Басты «в исполнении» Эминема и «Миллион алых раз» в версии а-ля Stromae.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

