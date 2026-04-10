В сети завирусился ИИ-кавер песни «Седая ночь» якобы в исполнении Канье Уэста

В сети завирусился кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май» и Юрия Шатунова, созданный искусственным интеллектом в стилистике песен Канье Уэста. Он привел аудиторию в восторг.
В инстаграме* видео с фрагментом трека собрало более 144 тысяч лайков, в TikTok ролик посмотрели более 2,1 млн пользователей. В комментариях музыкант Нилетто отметил, что композиция «звучит круто как для тех, кто любит творчество Юры, так и для любителей r’n'b и соул-музыки».
Кавер опубликовал артист по имени Август Септемберов. Он не впервые переосмысливает советские и российские хиты, используя ИИ и голоса современных популярных зарубежных артистов.
Септемберов, к примеру, публиковал ИИ-каверы на «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели», которые могла бы создать Билли Айлиш. Среди других его работ — «Моя игра» Басты «в исполнении» Эминема и «Миллион алых раз» в версии а-ля Stromae.
