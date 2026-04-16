Минпросвещения: первоклассники должны делать домашние задания не дольше часа

Нормативы зависят от класса: ученики 1-х классов не должны проводить за домашними заданиями больше часа, 2–3-х классов — до полутора часов, 4–5-х — до двух, 6–8-х — до двух с половиной, а старшеклассникам (9–11-е классы) рекомендуется тратить на уроки дома не более трех с половиной часов.