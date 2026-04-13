С 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Единый государственный экзамен в России с 2026 года будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило — только с 1 июня», — сказал Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. По его словам, это позволит школам и выпускникам лучшее и спокойнее планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.

В 2026 году выпускники будут сдавать экзамены с 1 июня по 9 июля. 1 июня — историю, литературу и химию. ЕГЭ по русскому языку состоится 4 июня, по математике — 8 июня. 11 июня отведено для обществознания и физики. 15 июня — для биологии, географии, иностранных языков (письменная часть). 18 и 19 июня пройдут информатика и иностранные языки (устная часть). Резервные дни — 22–25 июня.

Недавно стало известно, что на «Госуслугах» появится онлайн-сдача пробного ЕГЭ. Функционал также позволит подать заявление на участие в реальном экзамене, узнать его результаты и в случае необходимости подать апелляцию.

