В США пилоты начали мяукать во время переговоров с диспетчерами

Фото: Pasqualino Capobianco/Unsplash

Пилоты пассажирского лайнера начали мяукать во время переговоров с авиадиспетчерами в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Им грозит проверка, сообщает ABC News. 

Мяуканье прозвучало на частоте Guard, которая зарезервирована для экстренных ситуаций. После того как пилоты стали мяукать, их быстро одернули: «Ребята, вы должны вести себя профессионально». В ответ на замечание шутники вновь замяукали, а еще стали лаять. 

«Вот почему вы до сих пор летаете на региональных авиалиниях», ― сказал пилотам авиадиспетчер.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что проверят подлинность записи и начнут расследование. Там отметили, что правила запрещают пилотам «вести разговоры, не связанные с необходимостью, на высоте ниже 10 тыс. футов». 

Пилот и представитель профсоюза пилотов American Airlines Деннис Тейджер сказал, что и раньше слышал мяуканье на частоте Guard. «Это не развлечение, а серьезная частота с серьезным назначением. Все, что засоряет ее праздными шутками или каким-либо дурачеством, воспринимается плохо, и это должно прекратиться», ― добавил он. 

