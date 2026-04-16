На Пикнике Афиши пройдет шоукейс FRWRD Music и Carnival Records

На хип-хоп-сцене Пикника Афиши-2026 пройдет шоукейс молодых артистов FRWRD Music и Carnival Records.
Фестиваль пройдет 20 июня на исторической площадке в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве. Всего планируются четыре сцены.
Лайнап шоукейса:
• Куок откроет портал в аудиовизуальную утопию;
• Джей Ро перенесет в Русскую Бразилию;
• Joviee/Джови и Deathoria/Дефория покажут темную сторону электроники;
• Сабу погрузит в призрачный и волнительный неопоп;
• Seeyaside/Сиясайд и RealLowly Pluto/РилЛоули Плутон будут в ответе за дерзкий хип-хоп новой школы;
• один из главных новичков года Гера Амен настроит на волну эпичного инди;
• легенда рэп-андеграунда Brick Bazuka/Кирпич Базука встряхнет мрачным и плотным звуком улиц;
• A$thma Boys/«Астма Пацаны» и Cruise Lirro/Круиз Лирро разнесут колонки инопланетными басами;
• Арустамов и Kid Sole/Парень Один дополнят летнюю атмосферу Пикника ослепительным R’n’B.
Состав артистов будет пополняться. Список всех музыкантов Пикника Афиши-2026 доступен на сайте.