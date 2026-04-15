Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию

В феврале Татьяне Тарасовой исполнилось 79 лет. Она известна как один из самых ярких специалистов в фигурном катании. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов. В последние годы Тарасова работала комментатором соревнований, а также консультировала членов сборной России.