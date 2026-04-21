Эти романы вышли в 2021 году в издательстве Popcorn Books. В 2023 году Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в России. Из-за книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» против издательства завели уголовное дело, после чего владелец бизнеса решил его продать. 51% издательства Popcorn Books приобрело «Эксмо».