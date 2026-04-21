Задержан гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. В издательстве — обыски

Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Задержан гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, сообщает «Рен-ТВ». У менеджмента холдинга проходят обыски. По информации ТАСС, дело связано с распространением ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних.

Как сообщает  «Коммерсант», Капьева задержали для допроса по уголовному делу по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). По информации источника РБК, он проходит по делу в статусе подозреваемого.

Следствие полагает, что сотрудники «Эксмо» разработали «схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних». Речь о продаже романов Елены Малисовой** и Катерины Сильвановой** «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Следователи определяют, кто из сотрудников «Эксмо» причастен к созданию схемы.

Эти романы вышли в 2021 году в издательстве Popcorn Books. В 2023 году Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в России. Из-за книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» против издательства завели уголовное дело, после чего владелец бизнеса решил его продать. 51% издательства Popcorn Books приобрело «Эксмо».

В мае 2025 года расследование по делу о книгах Popcorn Books продолжилось —директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина и других работников «Эксмо», а также троих сотрудников Individuum обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Руководителя Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова внесли в перечень террористов и экстремистов. В январе 2026 года Popcorn Books сообщило о закрытии.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

**  Елена Прокашева и Екатерина Дудко признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

