Деми Мур снимется с Шарлиз Терон и Джулией Гарнер в триллере «Тиран»

Деми Мур сыграет одну из главных ролей в триллере Amazon MGM «Tyrant» («Тиран»). Ее партнершами по проекту станут Шарлиз Терон и Джулия Гарнер. Об этом сообщил Variety.
Фильм поставит режиссер Дэвид Вейл по собственному сценарию. Он известен как автор сериалов «Охотники» и «Вторжение». Работа над новым проектом кинематографиста развернется в Лос-Анджелесе через несколько недель.
Будущая картина описывается как остросюжетный триллер, ее действие развернется в элитной гастрономической среде Нью‑Йорка. Продюсерами ленты будут Терон, Вейл, Алекс Хейнеман и Эндрю Рона из The Picture Company, Бет Коно, А.Дж.Дикс из Secret Menu и Натали Лейн Уильямс.
Исполнительным продюсером назначен Стэн Влодковски. Сценарий Вейла основан на истории, которую он придумал совместно с Коди Беханом.