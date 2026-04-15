Деми Мур снимется с Шарлиз Терон и Джулией Гарнер в триллере «Тиран»

Афиша Daily
Фото: A Good Story

Деми Мур сыграет одну из главных ролей в триллере Amazon MGM «Tyrant» («Тиран»). Ее партнершами по проекту станут Шарлиз Терон и Джулия Гарнер. Об этом сообщил Variety.

Фильм поставит режиссер Дэвид Вейл по собственному сценарию. Он известен как автор сериалов «Охотники» и «Вторжение». Работа над новым проектом кинематографиста развернется в Лос-Анджелесе через несколько недель.

Будущая картина описывается как остросюжетный триллер, ее действие развернется в элитной гастрономической среде Нью‑Йорка. Продюсерами ленты будут Терон, Вейл, Алекс Хейнеман и Эндрю Рона из The Picture Company, Бет Коно, А.Дж.Дикс из Secret Menu и Натали Лейн Уильямс.

Исполнительным продюсером назначен Стэн Влодковски. Сценарий Вейла основан на истории, которую он придумал совместно с Коди Беханом.

Расскажите друзьям