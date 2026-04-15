Актер Бен Джордан намекнул на разработку новой игры о Человеке-пауке

IKEA и Chupa Chups выпустят лимитированную коллекцию леденцов со вкусом фрикаделек
Вышел трейлер пятого сезона «Беспринципных». Премьера состоится 30 апреля
«Бонд с кнопкой» и «Аффинаж» выступят на фестивале «Близость» в ДК «Альфа Кристалл»
Фестиваль кинодебютов «Святая Анна» объявил победителей
Тимоте Шаламе неожиданно увеличил продажи билетов в оперу и балет после скандальных комментариев
Фильм по «Игре престолов» получил название — «Завоевание Эйгона»
Сидни Суини вновь снялась для рекламной кампании American Eagle
A24 выпустит режиссерский дебют Майи Эрскин из «Мистера и миссис Смит»
Канье Уэст перенес концерт в Марселе на неопределенный срок
Летний Beat Film Festival объявил участников. Среди них — фильм Вернера Херцога и байопик про Боуи
Шон Бейкер снимет фильм «Ti Amo!» для нового подразделения Warner Bros.
GONE.Fludd, Mirele, Игнатий Винтуров и 163ONMYNECK выступят на «Силе Звука» 29 апреля
«Молодого Шерлока» продлили на 2-й сезон
Приквел «Орудий» про Глэдис выйдет в мировой прокат 8 сентября 2028 года
«Охота на Голлума» выйдет 17 декабря 2027 года. Арагорна сыграет Джейми Дорнан
Галь Гадот и Айла Фишер снимутся с Кейси Аффлеком и Питом Дэвидсоном в фильме «Биткоин» Дага Лаймана
В Китае мужчина прожил 20 лет с ртутным градусником в кишечнике
Вышел тизер-трейлер хоррора «Мороженщик» Илая Рота
Актриса Руби Роуз обвинила певицу Кэти Перри в домогательствах
Синоптик: пик похолодания в Москве придется на понедельник, 20 апреля
Судья танцевального фестиваля Frame Up высмеял фигуру участницы. Она оказалась беременной
Улицы Варанаси в трейлере «Песен джиннов» Романа Михайлова
Ариана Гранде и Бен Стиллер в тизере «Знакомства с родителями-4»
«Картины дружеских связей» Сони Райзман выйдут в «цифре» 23 апреля
Евгения Некрасова получила Премию О.Генри за лучший рассказ
В Москве появится филиал кабаре «Шум» ― с петербургской праздничной кухней и поэтическими вечерами
Леди Гага анонсировала концертный фильм «Mayhem: Requiem»
20th Century Studios экранизирует игру 99 Nights in the Forest из Roblox

Актер Бен Джордан намекнул на разработку новой игры о Человеке-пауке

Фото: Marvel

Актер Бен Джордан, чья внешность использована для создания Питера Паркера в играх Marvel’s Spider-Man, опубликовал в соцсетях фото в костюме для захвата движения.

«Если вы знаете, то вы знаете», — подписал он снимок, добавив эмодзи паука. Пользователи предположили, что речь идет о разработке новой части франшизы. Пост быстро распространился в соцсетях и вскоре был удален, но скриншот сохранился на Reddit.

В прошлом году озвучивший Питера Паркера Юрий Ловенталь подтвердил, что его персонаж будет играть важную роль в пока не анонсированной Marvel’s Spider-Man 3 после того, как предыдущая игра завершилась с Майлсом Моралесом в роли главного Человека-паука. «Питер никуда не исчез, и он не будет отсиживаться на диване», — заявил Ловенталь.

Тем временем студия Insomniac готовится к выходу игры Marvel’s Wolverine, релиз которой запланирован на 15 сентября. Разработчики обещают «самое лучшее воплощение Росомахи», предупреждая, что история будет «гораздо темнее и жестче», чем можно ожидать от студии. 

