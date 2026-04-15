GONE.Fludd, Mirele, Игнатий Винтуров и 163ONMYNECK выступят на «Силе Звука» 29 апреля

Афиша Daily
Фото: A J./Unsplash

29 апреля музыкальный сервис «Звук» проведет для своих пользователей четвертое мероприятие «Сила Звука».  Пользователи сервиса смогут попасть на него бесплатно.

Приглашенные артисты исполнят свои хиты в новом звучании. Громкие и прямолинейные треки сменят тон на более теплый и камерный — с живыми инструментами и фолк-настроением.

Мероприятие (18+) состоится 29 апреля в 19:00 в клубе «Оригинал» (Москва, ул. Земляной Вал, 9А). Дресс-код: цветочные акценты и принты. Цвета: зеленый, лаймовый, розовый, фуксия. 

Лайн-ап:

  • GONE.Fludd (автор дерзких рэп-композиций: «САХАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК», «МАМБЛ», «КУБИК ЛЬДА»)
  • Mirele (экс-участница группы «Мы», исполнительница трека «Я — сила»)
  • Игнатий Винтуров (исполнитель популярного в сети трека «Тело — убийца»)
  • мартин (исполнитель треков «ты случилась», «водопадами», «позову звезды смотреть на тебя»)
  • лампабикт (исполнитель меланхоличных треков с оттенком ностальгии: «немерено», «Крылья», «холодно»)
  • 163ONMYNECK (исполнитель с ярким и энергичным стилем, автор трека «Другой стиль»)
  • Полка (рэп-исполнитель, ставший одним из главных фрешменов 2024–2025 годов. Популярность получил благодаря TikTok-хитам «Знаю» и «Pose»).
  • Soltwine (инди-рок-музыкант, который покоряет сердца слушателей песнями о любви, юности и взрослении) 
  • и другие.

Попасть на «Силу Звука» можно бесплатно — для этого нужно прослушать специальный плейлист в сервисе. Самые активные пользователи, у которых плейлист будет звучать больше других, получат приглашение. Письмо придет победителям на почту, указанную при регистрации, до 28 апреля. Полные правила участия доступны по ссылке.
 

«Название мероприятия не случайно рифмуется с нашей волной рекомендаций. „Сила Звука“ — это живая сцена того, что происходит в сервисе каждый день. Мы создаем пространство, где артисты выходят за привычные рамки, а слушатели проживают музыку, как яркий и неожиданный опыт. Нам важно вытащить людей из повседневного шума и вернуть их к ощущениям. Чтобы весна звучала не где-то на фоне, а здесь и сейчас», — рассказала Катя Комиссарова, директор по работе с артистами музыкального сервиса «Звук».

Расскажите друзьям