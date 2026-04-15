Фестиваль кинодебютов «Святая Анна» объявил победителей

В международном конкурсе участвовали 22 фильма из 19 стран. Гран-при присужден режиссерке Алие Хаджу (Ливан, Германия) за фильм «Корабль дуралеев». Лучший игровой фильм — «Малисия» Эдварда Гомеса Гранады (Колумбия), лучший документальный — «Даже железо ржавеет, а люди держатся» Яны Шварц (Сербия). Приз за лучшую режиссуру среди авторов до 30 лет получила Сун Дунсюй (Китай) за фильм «Гони коня».