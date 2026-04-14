Ариана Гранде и Бен Стиллер в тизере «Знакомства с родителями-4»

Фото: Paramount

Кинокомпания Paramount опубликовала тизер фильма «Знакомство с родителями-4» — так анонсировали скорый выход полноценного трейлера. Релиз самой картины запланирован на 25 ноября.

В тизере Ариана Гранде проходит проверку на детекторе лжи: на ее пальцы надеты датчики. Ранее The Hollywood Reporter сообщал, что Гранде сыграет возлюбленную сына Грега и Пэм Факер. По сюжету парень — его сыграет Скайлер Гисондо из «Супермена» — решает жениться на героине Гранде, но родители считают, что он ошибся в выборе избранницы.

К ролям Грега и Пэм вернутся Бен Стиллер и Тери Поло. Также во франшизу возвращаются Роберт Де Ниро в образе отца Пэм и Оуэн Уилсон в роли бывшего жениха Пэм.

Видео: Paramount

Режиссером выступит Джон Гамбург, соавтор предыдущих трех частей серии. Постановщик фильма «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами» Джей Роуч станет продюсером ленты.

Другими продюсерами фильма будут Джейн Розенталь из Tribeca Productions, Де Ниро, Стиллер, Джон Лешер из Red Hour Films и Гамбург. Курировать съемки со стороны студии Universal возьмутся Мэтт Рейлли и Жаклин Гарелл.

Комедия «Знакомство с родителями» вышла на экраны в 2000 году. Фильм рассказал о непростых отношениях санитара Грега с отцом его девушки Пэм, бывшим сотрудником ЦРУ. Продолжение ленты под названием «Знакомство с Факерами» рассказало уже о встрече семьи Пэм с эксцентричными родителями Грега перед свадьбой пары.

Третья часть серии появилась в 2010 году, ее снял Пол Вайц. Лента показала, как проходит жизнь полюбившихся героев спустя десять лет после свадьбы. К этому моменту Пэм и Грег уже стали родителями.

