В Москве в пятый раз пройдет ярмарка современного искусства |catalog|
Гитаристу No Doubt Том Дюмон диагностировали болезнь Паркинсона

Афиша Daily
Фото: Timothy Norris / Getty Images

Гитарист американской рок-группы No Doubt Том Дюмон рассказал в соцсетях, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. По словам музыканта, недуг обнаружили на ранней стадии.

Дюмон признался, что стал замечать «различные симптомы» еще пару лет назад. В конечном итоге гитарист отправился к неврологу и прошел несколько обследований.

Видео: tomdumontphoto

Музыкант подчеркнул, что он чувствует себя хорошо. «Я все еще могу сочинять музыку и играть на гитаре», — отметил он.

Дюмон добавил, что решил рассказать о своей болезни, вдохновившись другими знаменитостями. Том надеется, что его история поможет дестигматизировать болезнь Паркинсона и простимулирует ее изучение.

Болезнь Паркинсона — заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем.

С этим заболеванием столкнулись актер Майкл Дж.Фокс из «Назад в будущее» и недавно ушедшая актриса Валерия Перрин из «Супермена», рок-музыкант Оззи Осборн, режиссер Ларс фон Триер, художник-постановщик фильмов о Гарри Поттер Стюарт Крейг, артист озвучания Грег Кайпс и фронтмен группы a-ha Мортен Харкет.

