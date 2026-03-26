Умерла актриса из «Супермена» 1978 года Валерия Перрин

Афиша Daily
Фото: Anne Cusack/Getty Images

Умерла американская актриса Валерия Перрин, игравшая в первых фильмах о «Супермене». Об этом сообщил журнал Variety.

Валерии было 82 года. «Она боролась с болезнью Паркинсона с невероятным мужеством и состраданием, ни разу не пожаловавшись. Она была настоящим вдохновением, жила полной жизнью — и это была великолепная жизнь. Мир кажется менее прекрасным без нее», — написала в соцсетях ее подруга Стейси Саутер.

Перрин родилась в 1943 году в штате Техас, в США. Дебютировала в кино в 1972 году. Она сыграла Монтану Уайлдхак в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять».

В 1975 году Перрин была номинирована на «Оскар» за роль в фильме «Ленни». У нее также была роль в «Супермене» (1978), где она сыграла подругу злодея Лекса Лютора Еву Тешмахер. В 1980 году актриса также сыграла в сиквеле картины.

