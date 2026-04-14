Каждый третий россиянин готов попробовать микросмены на работе

Идея микросмен — когда рабочий день делят на короткие отрезки по 45–90 минут с паузами на личные дела — пока не слишком привлекает россиян. По данным опроса Rambler&Co (есть у «Афиши Daily»), 35% респондентов вполне устраивает обычный рабочий день, а еще 26% прямо говорят, что такой формат им не подходит.
При этом интерес к микросменам все же есть. 22% опрошенных ответили, что хотели бы протестировать такой график, если это не скажется на зарплате, а для 17% он и вовсе кажется почти идеальным вариантом.
Чаще всего микросмены воспринимают как удобный формат для тех, кому нужно совмещать работу с домашними и семейными обязанностями: так ответили 36% участников опроса. Еще 28% считают, что такой режим особенно хорошо подошел бы для удаленки или гибридной работы из дома. Четверть респондентов видят в нем способ избежать выгорания, а 11% — возможность совмещать сразу несколько работ или подработок.
Главные сомнения связаны не с самим форматом, а с его последствиями. 27% опасаются, что микросмены только растянут работу на весь день. Еще 20% ждут проблем из-за несовпадения графиков с коллегами и начальством, 19% боятся размывания границ между работой и личной жизнью, а 18% — потери концентрации из-за постоянных переключений. Впрочем, 16% не видят в таком подходе серьезных минусов и считают, что все зависит от организации процессов.
Сами короткие перерывы в течение дня россиянам скорее нравятся. Почти половина опрошенных — 47% — хотели бы тратить их на прогулку, отдых или короткий сон. Еще 33% выбрали бы это время для семейных и бытовых дел, по 9% — для спорта или другой работы. На дневные встречи с друзьями согласились только 2%.
В то, что микросмены скоро станут новой нормой, большинство не верит. Лишь 6% считают, что такой график может закрепиться в цифровых и интеллектуальных профессиях. 20% назвали его точечной практикой для отдельных компаний, 14% — привилегией топ-менеджеров и самозанятых. А 60% уверены, что в ближайшие годы микросмены так и не станут массовым трендом в России.
Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co со 2 по 9 апреля. В нем приняли участие 2088 интернет-пользователей.