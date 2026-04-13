В колониях Самарской области протестировали роботов-патрульных

На базе двух колоний в Самарской области начали тестирование роботов-патрульных. Об этом говорится в соцсетях регионального УФСИН.



У них есть средства навигации, видеонаблюдения и аналитики. Устройства способны в автоматическом режиме проводить патрулирование территории и фиксировать нарушения, передавать данные, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации, утверждается в сообщении.



Проект способствует цифровой трансформации и модернизации системы исполнения наказаний, считают в ведомстве. Ожидается, что он повысит эффективность охраны и обеспечит безопасность как сотрудников, так и содержащихся лиц.



