Московские больницы начали использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови

В больницах Москвы появились роботы-доставщики «Яндекса». В пилотном режиме они развозят лекарства и образцы крови, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Электронных помощников тестируют на территории городских клинических больниц №15 им. О.М.Филатова и №1 им. Н.И.Пирогова. Эксперимент проходит по программе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Роботы курсируют между больничными корпусами. Они доставляют пробы биоматериалов и расходные материалы в лабораторию, а также могут отвезти лекарства из аптеки на территории больницы в отделение. Для этого сами строят маршрут, объезжая препятствия и доставляя груз в целости в любую погоду», — написал мэр Москвы.
Собянин добавил, что перед запуском роботов специалисты проработали все необходимые маршруты с точками остановок и расчетным временем доставки. Сотрудники стационаров, прошедшие обучение по использованию такого оборудования, управляют им с помощью смартфонов.
