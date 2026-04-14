Лиам Галлахер отреагировал на включение Oasis в Зал славы рок-н-ролла

Фронтмен Oasis Лиам Галлахер саркастично отреагировал на включение группы в Зал славы рок-н-ролла.
В серии постов в X он написал: «Я хочу поблагодарить всех, кто за нас голосовал. Это большая честь. С самого детства, когда я пел в душе, я мечтал о том, что однажды окажусь в Зале славы RnR. Как говорится, нет ничего невозможного, если у тебя есть мечта».
Когда один из фанатов усомнился в искренности его слов, Лиам ответил: «Неудивительно, что нам пришлось заплатить, чтобы нас включили». На вопрос, собирается ли он посетить церемонию, последовал ответ: «Я, конечно, пойду. Я мечтал об этом, когда был никем и пел в душе с расческой».
Ранее Галлахер резко высказывался о Зале славы. В 2024 году, когда Oasis номинировали впервые, он написал: «К черту Зал славы рок-н-ролла, он полон придурков. Мне не нужна эта гребаная награда от какого-то старпера в ковбойской шляпе». В интервью он также заявлял: «Я сделал для рок-н-ролла больше, чем половина этих клоунов в комитете».