«Подписные издания» откроют шесть новых магазинов за три года
Кинокампус Киностудии Горького проведет Дни открытых дверей
В День космонавтики «Сбер» устроил премьерный показ иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность»
Мюзикл «Любовь без памяти» завершит первый сезон
Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии по делу о незаконных валютных операциях
Вышел трейлер приквела «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Пикник «Афиши» и независимое комьюнити «Лауд Бойз» провели совместную вечеринку
С 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня
Документальный фильм о Паше Технике выйдет 17 апреля в Okko
Байопик о Майкле Джексоне выйдет в российский прокат 28 мая
Субботний прайм и нишевые темы: в Rambler&Co зафиксировали сдвиги в медиапотреблении
«Проект „Конец света“» собрал 510 млн долларов — это второй по сборам фильм в карьере Гослинга
Offset выступил на фестивале через пять дней после стрельбы
К 2-летию «Espresso» Сабрины Карпентер выпустили винил с кофе внутри
Джаред Падалеки подтвердил, что играет Мистера Марафона в пятом сезоне «Пацанов»
Арена 50-х «Голодных игр» на постере «Рассвета жатвы»
Питерский клуб Blank объявил о закрытии через два месяца
Звезда «Перси Джексона» Уокер Скобелл отказался от выпускного из‑за фан-агрессии
Бритни Спирс добровольно отправилась в рехаб после ареста за вождение в нетрезвом виде
Брайан Крэнстон снял видео под песню Tame Impala «Dracula» и набрал 62 млн просмотров
Labrinth вновь прокомментировал свой уход из «Эйфории»
Джастин Бибер устроил на сцене Coachella караоке, подпевая своим песням с YouTube
Россиян предупредили об ответственности за лебедей из покрышек
Блогер похвастался новым фото и случайно запустил тренд. Теперь все ставят на аватарки его снимок
На побережье Анапы обнаружили более 200 птиц, погибших из‑за нефтепродуктов
В Москве потеплеет до +15 и начнутся дожди
Каждый пятый россиянин имитирует работу между майскими праздниками
Продажи антиутопии «1984» в России взлетели в полтора раза за месяц

«Иві» переименовал фильм «Она — мужчина» в «Виола в бутсах»

Фото: DreamWorks Pictures

Стриминговый сервис «Иви» сменил название ромкома 2006 года «Она — мужчина» на «Виола в бутсах».

На других платформах — например, в Okko и на «Кинопоиске» — оригинальное название сохранилось. «Она — мужчина» — это прямой перевод английского «She’s the Man».

Фильм — осовремененная экранизация комедии Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». По сюжету старшеклассница Виола, капитан женской футбольной команды, не может участвовать в соревнованиях из-за нехватки игроков-девушек. Она решает выдать себя за брата-близнеца и начинает играть в мужской команде.

Главную роль исполнила Аманда Байнс, известная по «Шоу Аманды», «Чего хочет девушка» и «Отличнице легкого поведения». Роли ее любовных интересов сыграли Ченнинг Татум («Супер Майк!») и Роберт Хоффман («Шаг вперед-2: Улицы»). При бюджете в 20–25 млн долларов фильм собрал 57,2 млн в прокате.

