Мюзикл «Любовь без памяти» завершит первый сезон

Мюзикл «Любовь без памяти», созданный на основе песен Басты, завершает свой первый сезон в Vegas City Hall. Последний спектакль состоится 10 мая.
По сюжету молодой талантливый музыкант Саша приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в надежде реализовать себя в музыкальной индустрии. Там он случайно знакомится с Катей, студенткой, которая через месяц уезжает учиться в Париж.
Режиссером постановки стал Алексей Франдетти. Кресло хореографа заняла Ирина Кашубова, художника по свету — Иван Виноградов, сценографа — Анастасия Пугашкина.
Атмосферу «Любви без памяти» создает сцена на 360 градусов, декорации-трансформеры и хиты Басты в новой театральной аранжировке: «Сансара», «Моя игра», «На заре», «Выпускной» и другие.
Премьера мюзикла прошла 4 октября 2025 года. Почти за семь месяцев на сцене актеры дали около 200 представлений.