В День космонавтики «Сбер» устроил премьерный показ иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность»

Фото: пресс-служба «Сбера»

В День космонавтики «Сбер» провел премьерный показ иммерсивного короткометражного фильма «Шаг в бесконечность». Он прошел в Московском планетарии.

Премиальные клиенты банка первыми увидели уникальную ленту. Благодаря специальной сферической развертке изображения на самом большом купольном экране России и Европы зрители оказались внутри ключевых событий 65-летней давности — от старта «Востока-1» до возвращения Юрия Гагарина на Землю.

В основе сюжета картины — разговор отца с сыном-подростком о космосе и его покорителях. Слушая его, зрители проходят путь от детского удивления перед Вселенной к полету Гагарина, видят Землю глазами первого космонавта и проживают момент его возвращения на планету.

Фильм создан специалистами продакшен-комплекса SberStudios вместе с госкорпорацией «Роскосмос». Он был приурочен к первой в России Неделе космоса, Гигапартнером которой выступил «Сбер». 

Ленту также покажут в 50 планетариях по всей России, а еще в Витебске (Беларусь) и Актобе (Казахстан). Она будет передана в дар и станет частью их образовательных программ.

Sber Private Banking в этот день подготовил для гостей развлекательные мероприятия. В зале «Урания» можно было узнать о тайнах Солнечной системы и инструментах изучения звездного неба, в зале «Лунариум» — сделать памятные фото и посмотреть интерактивное шоу. Для детей провели творческие мастер-классы. 

Гости также увидели еще один новый фильм о звездах и пообщались с Героем России, начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, командиром отряда космонавтов, космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко и вице-президентом, директором управления исследований и инноваций Сбербанка Альбертом Ефимовым. Кроме того, на мероприятии обсудили применение искусственного интеллекта в космосе: на МКС уже используют ИИ-помощник GigaChat для работы с данными, подготовки отчетов и других повседневных задач.

