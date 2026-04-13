В День космонавтики «Сбер» устроил премьерный показ иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность»

Sber Private Banking в этот день подготовил для гостей развлекательные мероприятия. В зале «Урания» можно было узнать о тайнах Солнечной системы и инструментах изучения звездного неба, в зале «Лунариум» — сделать памятные фото и посмотреть интерактивное шоу. Для детей провели творческие мастер-классы.



Гости также увидели еще один новый фильм о звездах и пообщались с Героем России, начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, командиром отряда космонавтов, космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко и вице-президентом, директором управления исследований и инноваций Сбербанка Альбертом Ефимовым. Кроме того, на мероприятии обсудили применение искусственного интеллекта в космосе: на МКС уже используют ИИ-помощник GigaChat для работы с данными, подготовки отчетов и других повседневных задач.