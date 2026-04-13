«Коммерсантъ»: в России создадут базу антипрививочников

Минздрав России планирует создать федеральный регистр вакцинированных граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Если инициативу одобрят, то регистр запустят 1 сентября 2028 года. Согласно проекту постановления, он будет хранить данные о россиянах, вакцинированных по национальному календарю и эпидпоказаниям, о гражданах с поствакцинальными осложнениями и медицинскими отводами от вакцинации, а также об отказавшихся прививаться.



Информация будет попадать в систему в течение одного дня после внесения в документацию медучреждения. Удаление записей не предусмотрено. Оператором реестра будет Минздрав, доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации, утверждается в публикации.



В пресс-службе Минздрава заявили, что попадание в реестр не принесет россиянам никаких негативных последствий. Персональные данные россиян будут использованы «при разработке планов информационно-разъяснительной работы с гражданами, а также мер по повышению популярности и доступности мероприятий по вакцинации».