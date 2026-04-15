Канье Уэст перенес концерт в Марселе на неопределенный срок

Фото: Stephane Cardinale-Corbis/Getty Images

Рэпер Канье Уэст сообщил в соцсетях о переносе концерта в Марселе на неопределенный срок.

«После долгих размышлений и всестороннего обдумывания я принял единоличное решение перенести свое выступление в Марселе (Франция) на неопределенный срок», — написал музыкант.

Позже он добавил: «Я знаю, что нужно время, чтобы осознать искренность моего стремления все исправить. Я беру на себя полную ответственность за то, что принадлежит мне, но не хочу втягивать в это своих фанатов. Мои фанаты — это все для меня. С нетерпением жду следующих выступлений. Увидимся на вершине земного шара. 🌏».

Ранее Уэсту запретили въезд в Великобританию, а его выступление на лондонском фестивале Wireless было отменено. По данным Daily Mail, за несостоявшийся концерт рэпер заранее получил гонорар в размере 11 млн фунтов стерлингов — и теперь должен вернуть эту сумму организаторам.

За последние несколько лет музыкант неоднократно делал антисемитские, расистские и пронацистские заявления. Ранее Pepsi объявила о прекращении спонсорства фестиваля Wireless именно из-за приглашения Канье Уэста.

