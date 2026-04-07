Москвичей предупредили о снегопадах

Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию

Фото: Stephane Cardinale-Corbis/Getty Images

Правительство Великобритании запретило Канье Уэсту приезжать в страну для его выступления в качестве хедлайнера на фестивале Wireless Festival в Лондоне этим летом, пишет «Би-би-си».

Его присутствие не будет способствовать «общественному благу», заявили чиновники. После этого решения организаторы Wireless Festival решили отменить мероприятие, сообщил The Guardian. Покупателям вернут деньги за билеты.

«Правительство, безусловно, приняло правильное решение. На этот раз, когда оно заявило, что антисемитизму нет места в Великобритании, оно подкрепило свои слова действиями. Тот, кто хвастался тем, что заработал десятки миллионов долларов на продаже футболок со свастикой, и кто всего несколько месяцев назад выпустил песню под названием „Heil Hitler“, явно не способствовал бы общественному благу в Великобритании», — сказал представитель организации Campaign Against Antisemitism.

«Wireless Festival в своем отчаянном стремлении к прибыли отстаивал свое приглашение до конца. Это позор», — добавили в комментарии. Ранее на этой неделе Канье сообщил, что «был бы благодарен» за встречу с членами еврейской общины Великобритании после призывов отменить его выступление. «Я знаю, что слов недостаточно. Я должна продемонстрировать перемены своими действиями. Если вы открыты, я здесь», — сказал он. Совет депутатов британских евреев ответил, что его члены готовы встретиться с рэпером при условии, что он откажется от своего шоу на фестивале.

За последние несколько лет музыкант сделал ряд антисемитских, расистских и пронацистских высказываний. Ранее компания Pepsi объявила о прекращении спонсорства фестиваля Wireless из-за приглашения на него Канье Уэста.

Незадолго до выхода нового альбома  Bully артист объяснил свои антисемитские высказывания травмой лобной доли головного мозга и извинился перед евреями. Он утверждает, что сейчас работает над своим ментальным состоянием и просит терпения и понимания.

