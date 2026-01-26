Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Канье Уэст объяснил свои антисемитские высказывания травмой лобной доли головного мозга

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

В The Wall Street Journal появилось развернутое письмо Канье Уэста с извинениями за  антисемитские высказывания. Vanity Fair приводит его текст.

В обращении рэпер рассказал, что после автомобильной аварии 25-летней давности получил травмы челюсти и правой лобной доли мозга. Последнюю из них, по его словам, врачи заметили не сразу. Надлежащий диагноз был поставлен только в 2023 году.

Как пишет Канье, травма мозга привела к биполярному расстройству I типа, сопровождавшемуся маниакальными эпизодами, потерей связи с реальностью, провалами в памяти и импульсивными поступками. «По данным Всемирной организации здравоохранения и Кембриджского университета, средняя продолжительность жизни людей с биполярным расстройством сокращается в среднем на десять-пятнадцать лет, а уровень смертности от всех причин в 2-3 раза выше, чем у населения в целом», — привел статистику рэпер.

«В этом раздробленном состоянии я увлекся самым разрушительным символом, который только смог найти, — свастикой, и даже продавал футболки с ее изображением», — написал он. Канье рассказал, что столкнулся с сильным маниакальным приступом в начале 2025 года, но музыканту помогла его жена Бьянка Цензори, которая посоветовала обратиться к специалисту. Кроме того, Уэст изучил форумы на Reddit, где пользователи рассказывали о схожих проблемах. «Я прочитал их истории и понял, что я не одинок», — пояснил Канье.

Уэст утверждает, что хочет исправить свое ментальное состояние. «Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейский народ», — добавил он. «Я не прошу сочувствия или снисхождения, хотя и стремлюсь заслужить ваше прощение. Я пишу вам сегодня просто для того, чтобы попросить вашего терпения и понимания, когда я буду возвращаться домой», — написал Уэст, имея в виду свое лечение.

В феврале прошлого года Канье запустил продажу футболок со свастикой. Перед этим он написал ряд антисемитских твитов. Недавно он также извинился за свои поступки перед раввином в Нью-Йорке.

