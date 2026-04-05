Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля Wireless из‑за Канье Уэста

Компания Pepsi объявила о прекращении спонсорства британского фестиваля Wireless. Об этом сообщает The Guardian.
Причиной стала критика в адрес хедлайнера мероприятия — рэпера Канье Уэста, известного своими антисемитскими высказываниями. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал тревожным тот факт, что Уэст был приглашен выступить на фестивале.
«Антисемитизм в любой форме отвратителен, и его необходимо решительно пресекать», — заявил он. Лидер либерал-демократов Эд Дейви призвал правительство запретить рэперу въезд в страну.
В последние годы Уэст вызывал возмущение антисемитскими заявлениями, выпуском песни Heil Hitler и продажей футболок со свастикой. В январе он принес извинения в письме для The Wall Street Journal, объяснив свои действия биполярным расстройством.