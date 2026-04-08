Источник: Канье Уэст должен вернуть 11 млн фунтов стерлингов за несостоявшийся концерт в Лондоне

За выступление на фестивале Wireless в Лондоне рэпер Канье Уэст заранее получил гонорар в размере 11 млн фунтов стерлингов. После того как музыканту запретили въезд в Великобританию, он обязан вернуть эту сумму организаторам, сообщает источник Daily Mail.