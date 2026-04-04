Канье Уэст провел первое большое шоу в США за пять лет

Канье Уэст провел концерт в Лос-Анджелесе в честь выхода альбома Bully. Он состоялся на стадионе «Соу-Фай Стэдиум».
Выступление посетили около 80 тыс. человек. Сцену выполнили в виде земного полушария. Среди приглашенных артистов были Трэвис Скотт, Лорен Хилл, Си Ло Грин и старшая дочь музыканта Норт Уэст.
Сам Канье исполнил как старые, так и новые композиции. «Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы были рядом со мной все эти годы. В трудные времена, в плохие времена. Я люблю вас за это», — сказал музыкант, обращаясь к зрителям.
Уэст несколько раз приостанавливал концерт, высказывая недовольство по поводу технического исполнения шоу, пишет New York Post. В какой-то момент он «устроил истерику» из-за освещения во время исполнения хита 2007 года «Good Life», добавляет издание.
Недавно Канье Уэст выпустил 12-й альбом «Bully». Треклист состоит из 18 песен. Предыдущая пластинка рэпера «Donda 2» выходила в 2022 году.