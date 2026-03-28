Канье Уэст выпустил 12-й альбом Bully и клип на совместный трек с Трэвисом Скоттом

27 марта американский рэпер Канье Уэст выпустил новый студийный альбом «Bully» — двенадцатый по счету. Он уже доступен на Spotify и других площадках.



Предыдущая пластинка рэпера «Donda 2» выходила в 2022 году. Музыкант представил новый альбом в прямом эфире на YouTube и на вечеринках в разных городах, однако в соцсетях отмечают, что первая презентация отличается от версии альбома, размещенного на стримингах. Канье также опубликовал клип на совместный трек с Трэвисом Скоттом под названием «Father». Его режиссером выступила Бьянка Цензори, жена Уэста.