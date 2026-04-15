IKEA и Chupa Chups выпустят лимитированную коллекцию леденцов со вкусом фрикаделек после первоапрельской шутки.
В июне этого года в магазинах IKEA по всему миру появятся леденцы, вдохновленные вкусом шведских фрикаделек с брусничным соусом. Всего будет произведен один миллион леденцов, но купить их будет нельзя (только попробовать бесплатно в магазине).
Идея родилась после того, как 1 апреля компания IKEA в шутку анонсировала леденец со вкусом мясных шариков. Энтузиазм публики оказался настолько велик, что ритейлер решил воплотить задумку в жизнь вместе с брендом Chupa Chups.
«Это забавный способ отпраздновать нашу любовь к еде и показать, что даже простая шутка может стать реальностью», — заявил коммерческий менеджер Ingka Group Хавьер Киньонес.
По словам глобального маркетинг-менеджера Chupa Chups Мартина Хофлинга, компания была заинтригована предложением IKEA. «Для нас это возможность удивить людей, переосмыслив вкус, который ассоциируется с IKEA по всему миру», — отметил он.