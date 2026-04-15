Летний Beat Film Festival объявил участников. Среди них — фильм Вернера Херцога и байопик про Боуи

Фото: Beat Film Festival

Beat Film Festival объявил даты проведения — 4–14 июня — и первых участников. В программу вошли документалки о Дэвиде Боуи и Марианне Фейтфул, новая работа Вернера Херцога и режиссерский дебют Жюльетт Бинош.

Слоган фестиваля этого года — «Тоже ты» — обращен к каждому зрителю. Благодаря своей аудитории Beat Film уже 17 лет остается местом встречи поклонников новой культуры. В дни фестиваля на «Кинопоиске» станут доступны часть новой программы, а также фильмы прошлых лет.

Неотъемлемая часть фестиваля — документальное кино о музыке. В этом году программу откроет картина Джонатана Стиасни «Дэвид Боуи: Последняя глава» — о возвращении музыканта на сцену в 2000-х, его творческих сомнениях, борьбе с болезнью и страхе смерти. В программу также вошли «Ломаный английский» о певице Марианне Фейтфул с Тильдой Суинтон и Ником Кейвом и «Сан Ра: вспышка сверхджазовой» — о «дедушке» афрофутуризма, повлиявшем на музыкантов от Aphex Twin до Sonic Youth.

Одним из главных фильмов смотра станет новая работа Вернера Херцога — «Слоны-призраки». Это хроника экспедиции в ангольскую саванну, перерастающая в философское рассуждение о человеческой одержимости. Режиссерский дебют «В движении» представит французская актриса Жюльетт Бинош. В нем покажут спектакль «In-I», поставленный Бинош вместе с хореографом Акрамом Ханом и сценографом Анишем Капуром в 2007 году.

В архитектурном блоке программы — «Город утопии Ле Корбюзье» об индийском Чандигархе, «Ренцо Пьяно и кинотеатр будущего» о трехлетней реконструкции парижского Pathé Palace, а также «Шиндлер: архитектура тишины» с участием Мерил Стрип, Фрэнка Гери и Тома Мейна.

В фильме «Самый старый человек на свете» режиссер Сэм Грин («32 звука») десять лет путешествовал по миру, встречаясь с долгожителями и размышляя о жизни и смерти. «Овсянка для чемпионов» расскажет о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши в Шотландии.

На Beat Film Festival также пройдут показы российской секции «Док Индустрия» в сотрудничестве с Домом культуры «ГЭС-2». Главная премьера этого блока — фильм Евгении Арбугаевой «Чуура», почти сказочная история об ученом, спускающемся в глубины вечной мерзлоты в Сибирской Арктике. Лента была представлена в программе 76-го Берлинского кинофестиваля.

Билеты доступны на «Афише». Подборка обновляется по мере объявления новых участников.

