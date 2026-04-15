Приквел «Орудий» про Глэдис выйдет в мировой прокат 8 сентября 2028 года

Фильм «Глэдис», приквел «Орудий» Зака Креггера, получил дату премьеры — 8 сентября 2028 года. Ее объявили на фестивале CinemaCon.
Злодейку Глэдис в оригинальных «Орудиях» сыграла Эми Мадиган. На церемонии «Оскар» актриса получила статуэтку в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
О работе над приквелом «Орудий» Креггер сообщил еще в сентябре прошлого года. «Есть одна история, которая меня очень воодушевляет. Это правда, и я говорил об этом с Warner Bros.», — рассказал режиссер.
Позже стало известно, что соавтором фильма «Глэдис» станет Зак Шилдс («Годзилла против Конга»). Он будет работать над сценарием вместе с Креггером.
«Орудия» вышли в мировой прокат 8 августа — фильм собрал более 270 млн долларов. По сюжету в небольшом городке Мейбрук, штат Пенсильвания, произошло страшное. Камеры зафиксировали, как в 2.17 семнадцать детей встали с кроватей, вышли из домов и побежали в неизвестном направлении, странно раскинув руки. В городе остался только тихоня Алекс Лилли, который утверждает, что ничего не знает о случившемся.