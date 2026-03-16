Австралиец создал персонализированную вакцину от рака для своей собаки с помощью ChatGPT
Москвичам пообещали рекордно теплую погоду
«Светлячок» вернется в формате мультсериала
В российских регионах у жителей массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллезом
В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР
Умер актер Николай Гаро, известный по фильму «Кавказская пленница»
Джейми Ли Кертис отказалась бы от съемок в сиквеле «Хэллоуина», если бы знала о трилогии
В Роскачестве заявили о праве уволить сотрудника за токсичность
В кинопарке «Москино» снимут российско-индийский фильм
Назван регион России, где никогда не отключают отопление
Съемки третьего сезона «Большой маленькой лжи» начнутся этой осенью
Николь Кидман рассказала, что ее подготовка к «Оскару» начинается с посещения церкви
В сиквеле фильма «Руки вверх!» расскажут о развитии группы в 2000-х
Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» не состоится
В Китае робота «задержали», после того как он напугал пенсионерку
Морриси объяснил отмену концерта тем, что не выспался. В этом году он не явился на треть своих шоу
Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл
Умер философ и социолог Юрген Хабермас
Франция вернула Кот-д’Ивуару «говорящий барабан», украденный более 100 лет назад
Айтишник написал в резюме рецепт пельменей и получил оффер
Джеймс Блейк анонсировал концерты в Великобритании и Европе
В Неаполе незрячие впервые прикоснутся к скульптуре «Христос под плащаницей»
В Норвегии лучшему игроку матча подарили 100 огурцов
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса
В Швеции прошел самый глубокий подземный марафон
Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes
Мошенники начали использовать ИИ для вымогательства у владельцев потерявшихся животных

Лауреаты «Оскара-2026»: «Битва за битвой», кей-поп-дивы и ничья в короткометражках

Афиша Daily
Фото: Warner Bros.

Завершилась церемония вручения кинопремии «Оскар». «Афиша Daily» вела прямую трансляцию события в телеграм-канале. Рассказываем, кто победил.

Триумфатором в этом году стал фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Сперва картина получила награду за лучший кастинг, затем Шон Пенн выиграл статуэтку на лучшую роль второго плана.

Пол Томас Андерсон удостоился премии за лучший адаптированный сценарий и лучшую режиссуру. Энди Юргенсену вручили награду за лучший монтаж. Наконец, «Битва за битвой» победила в главной категории, став лучшим фильмом года.

Победители премии «Оскар-2026»

  • Лучшая женская роль второго плана  — «Орудия», Эми Мадиган
  • Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов», Мэгги Кан, Крис Аппельханц и Мишель Л.М.Вонг
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «Девушка, которая плакала жемчугом», Крис Лавис и Мацек Щербовский
  • Лучшие костюмы — «Франкенштейн», Кейт Хоули
  • Лучший макияж и прически — «Франкенштейн», Майк Хилл, Джордан Самуэль и Клиона Фьюри
  • Лучший кастинг — Битва за битвой», Кассандра Кулукундис
  • Лучший короткометражный игровой фильм — «Певцы», Джек Пиатт и Сэм Э.Дэвис, и «Два человека обмениваются слюной», Александр Сингх и Натали Мустеата
  • Лучшая мужская роль второго плана — «Битва за битвой», Шон Пенн
  • Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон
  • Лучший оригинальный сценарий — «Грешники», Райан Куглер
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн», Тамара Деверелл и Шейн Вие
  • Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел», Джо Леттери, Ричард Банехем, Эрик Сэйндон
  • Лучший короткометражный документальный фильм — «Все пустые комнаты», Джошуа Сефтел и Коналл Джонс
  • Лучший документальный фильм — «Мистер Никто против Путина», Павел Таланкин, Дэвид Боренстайн, Хелле Фабер, Альжбета Караскова
  • Лучшая музыка — «Грешники», Людвиг Горанссон
  • Лучший звук — «F1», Гарет Джон, Эл Нельсон, Гвендолин Йейтс Уиттл, Гэри А.Риццо, Хуан Пералта
  • Лучший монтаж — «Битва за битвой», Энди Юргенсен
  • Лучшая операторская работа — «Грешники», Отем Дуралд Аркапау
  • Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность», Йоаким Триер
  • Лучшая песня  — «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов», EJAE, Марк Сонненблик, Йонг Гю Квак, Ю Хан Ли, Хи Донк Нам, Чон Хун Сео и Тедди Парк
  • Лучший режиссер — «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон
  • Лучшая мужская роль — «Грешники», Майкл Б.Джордан
  • Лучшая женская роль — «Хамнет», Джесси Бакли
  • Лучший фильм — «Битва за битвой», Адам Сомнер, Сара Мерфи и Пол Томас Андерсон
Расскажите друзьям