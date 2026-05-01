Городской выпускной в этом году пройдет на ВДНХ 26 июня

В этом году традиционный городской выпускной, посвященный окончанию учебного года, пройдет на ВДНХ 26 июня. Праздник завершится только в 6.00 27 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Подготовили для ребят большую программу, включая активности на интерактивных музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев», — написал мэр.
Попасть на выпускной смогут только выпускники и их сопровождающие. Пройти можно будет по индивидуальному браслету с куар-кодом. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, МЧС и частных охранных организаций, а также медицинские бригады.
Ожидается, что городской праздник выпускников на ВДНХ посетят около 40 тыс. человек. В прошлом году ВДНХ впервые стал площадкой для общегородского выпускного вечера в Москве — раньше праздник проходил в парке Горького. Перед подростками выступили Shaman, The Hatters, Gayazov$ Brother$, Amirchik, Татьяна Куртукова и другие исполнители.