Звезда «Пип-шоу» Мэтт Кинг был парализован после «редкого инсульта»

Актер и комик Мэтт Кинг рассказал, что перенес редкий инсульт спинного мозга, из-за которого временно оказался парализован.
Он опубликовал пост в соцсетях, уточнив, что инцидент произошел в минувшие выходные. По словам актёра, сначала он полностью потерял подвижность и его срочно доставили в больницу, где врачи оказали необходимую помощь.
Сейчас Кинг уже может передвигаться, хотя восстановление еще продолжается. Актер отметил профессионализм медиков и поблагодарил поклонников за поддержку.
С юмором он добавил, что его ноги «были как желе», намекнув на одну из сцен из сериала «Пип-шоу», где его персонаж Супер Ханс попадает в абсурдные ситуации.
Инсульт спинного мозга — редкое заболевание, связанное с нарушением кровоснабжения спинного мозга. Оно может привести к серьезным повреждениям тканей и нарушению передачи нервных импульсов.
Мэтт Кинг известен прежде всего по роли Супер Ханса в «Пип-шоу», где снимался с 2003 по 2015 год. Среди других его работ — сериал «Конец ***го мира», фильмы «Рок-н-рольщик» и «Чернильное сердце», а также участие в озвучке «Рика и Морти».