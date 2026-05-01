Гинцбург: новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения

У первого пациента, который получил вакцину для терапии меланомы, заметили первые улучшения в анализах. Об этом РИА «Новостям» сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
О первом применении вакцины «Неонковак» стало известно 1 апреля. Ее ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой.
«У пациента была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — сказал Гинцбург.
Он отметил, что пациента ждет еще около десяти введений вакцины, поэтому основные результаты будут позже. Сейчас мужчина находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение вакцины, по словам собеседника агентства, планируется между майскими праздниками.
В апреле онковакцины и CAR-T-иммунотерапию добавили в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России. Разрешение на клиническое применение российской мРНК-вакцины «Неоонковак» выдано в ноябре 2025 года. Она может применяться в качестве терапии для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи.