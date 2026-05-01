Режиссер «Хорошего мальчика» снимет хоррор полностью на дроны

Фото: gustaf von zeipel/Unsplash

Продюсерская компания Temple Hill Entertainment, известная по фильмам «Сумерки» и «Улыбка», вместе с Protagonist Pictures снимут хоррор «Follow Mode». Об этом сообщает Deadline.

Режиссером проекта выступит Бен Леонберг, ранее снявший фильм «Хороший мальчик». Главной особенностью картины станет способ съемки: фильм планируют полностью снять с использованием дронов. Таким образом создатели хотят обратиться к современной культуре стриминга и наблюдения в реальном времени.

Сюжет расскажет о группе подростков, которые сбивают дрон с функцией автоматического слежения. Вскоре они обнаруживают, что на устройстве записаны жестокие преступления серийного убийцы. Героям предстоит разоблачить преступника, прежде чем они сами станут его следующими жертвами.

Сценарий напишет Бен Леонберг совместно с Алексом Кэнноном. Продюсерами выступают Марти Боуэн, Вик Годфри, Джон Фишер, Хэл Садофф и Бен Левин. Международные продажи фильма стартуют на кинорынке в рамках Каннского кинофестиваля.

