Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady Of The Flowers» к 30-летию дебютного альбома

Британская рок-группа Placebo выпустила обновленную версию песни «The Lady Of The Flowers».
Трек вошел в переосмысленный альбом «Re: Created», приуроченный к 30-летию их дебютной пластинки. Его релиз состоится 19 июня.
Музыканты переработали композицию, вернувшись к оригинальным мастер-записям и дополнив их новыми инструментальными партиями. Обновленная версия звучит более тяжело, а вокал фронтмена Брайана Молко стал более выразительным и выдвинутым на первый план.
Альбом «Re: Created» включит все 10 оригинальных треков дебютной пластинки, а также два бонуса. По словам участников группы, проект задумывался как «режиссерская версия» — не полное переиздание, а доработка материала.
Музыканты отметили, что во время записи дебютного альбома у них не было достаточного студийного опыта, чтобы полностью реализовать задуманное звучание. Новый релиз, по их словам, стал возможностью «завершить» ту работу.