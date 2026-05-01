Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady Of The Flowers» к 30-летию дебютного альбома

Бэнкси установил статую в центре Лондона
В разработку запустили сериал по игре Atomfall
Эванджелин Лилли раскритиковала Disney за увольнения художников Marvel
В Сан-Франциско проведут первые в истории гонки сперматозоидов
Режиссер «Хорошего мальчика» снимет хоррор полностью на дроны
Городской выпускной в этом году пройдет на ВДНХ 26 июня
Дублер Дэниела Рэдклиффа поставит спектакль о жизни до и после несчастного случая на съемках
Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы в Голливуде
Звезда «Пип-шоу» Мэтт Кинг был парализован после редкого инсульта
Суд постановил выдворить иностранца из России из-за отзыва на юбку на маркетплейсе
Оливия Родриго объявила мировой тур в поддержку нового альбома
Мерил Стрип рассказала, что ее раздражало в Голди Хоун на съемках ленты «Смерть ей к лицу»
Гинцбург: новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения
Иэн Сомерхолдер влез в долги после ухода из актерской профессии и был вынужден распродать имущество
Режиссер Энди Серкис рассказал, что Вигго Мортенсен думает о Джейми Дорнане в роли Арагорна
Московский клуб «Шизич» закрывается
Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку после допуска к мероприятию россиян
В раннем доступе вышла Heroes of Might and Magic: Olden Era
Вышел трейлер фильма «Степные боги» о детях времен Великой Отечественной войны
Звезда «Игры престолов» Мейзи Уильямс появится в триллере «Ignition»
Семья из США воссоединилась с котом через семь лет после его пропажи
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление женщин
ABC продлил сериал «Клиника» на новый сезон
В Москве открывается новая концертная площадка «Pravda Лето»
Дженнифер Лопес и Бретт Голдстайн поддаются велению сердца в трейлере ромкома «Офисный роман»
Продажи шашлыка сократились за год на 10%
Режиссер «Покидая Неверленд» раскритиковал байопик о Майкле Джексоне
Клэр Дейнс сыграет главную роль в сериале Netflix «Lovesick» от Сары Трим

Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady Of The Flowers» к 30-летию дебютного альбома

Фото: @Placebo

Британская рок-группа Placebo выпустила обновленную версию песни «The Lady Of The Flowers».

Трек вошел в переосмысленный альбом «Re: Created», приуроченный к 30-летию их дебютной пластинки. Его релиз состоится 19 июня.

Музыканты переработали композицию, вернувшись к оригинальным мастер-записям и дополнив их новыми инструментальными партиями. Обновленная версия звучит более тяжело, а вокал фронтмена Брайана Молко стал более выразительным и выдвинутым на первый план.

Альбом «Re: Created» включит все 10 оригинальных треков дебютной пластинки, а также два бонуса. По словам участников группы, проект задумывался как «режиссерская версия» — не полное переиздание, а доработка материала.

Музыканты отметили, что во время записи дебютного альбома у них не было достаточного студийного опыта, чтобы полностью реализовать задуманное звучание. Новый релиз, по их словам, стал возможностью «завершить» ту работу.

