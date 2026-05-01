Эванджелин Лилли раскритиковала Disney за увольнения художников Marvel

Актриса Эванджелин Лилли раскритиковала The Walt Disney Company после новостей о массовых сокращениях сотрудников, затронувших в том числе подразделение Marvel Studios.
По данным Variety, Disney планирует уволить около 1000 сотрудников по всем направлениям бизнеса, включая 15 специалистов Marvel из команды визуального развития.
Среди них оказался Энди Парк — давний коллега и друг актрисы, который более 16 лет работал над визуальной концепцией фильмов студии.Лилли, известная по фильмам «Человек-муравей» и «Мстители: Финал», опубликовала видео в соцсетях, где выразила недоумение и возмущение происходящим.
Актриса предположила, что сокращения могут быть связаны с переходом к использованию искусственного интеллекта в создании спецэффектов, хотя официального подтверждения этому нет.
В своем обращении Лилли заявила, что недопустимо заменять творческих специалистов технологиями, которые используют их же работы в качестве базы. Она обвинила компанию в пренебрежении людьми, благодаря которым был создан успех франшизы.
Согласно официальной позиции The Walt Disney Company, сокращения связаны с изменением стратегии Marvel. Студия планирует уменьшить количество выпускаемых фильмов и сериалов, чтобы снизить перегрузку аудитории. Если ранее в рамках киновселенной выходило до четырех фильмов в год, то в последние годы этот показатель снизился до трех.